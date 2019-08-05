АО «Международный аэропорт „Пермь“» сократило чистую прибыль в 6 раз по сравнению с 2017 годом

АО «Международный аэропорт „Пермь“» получило в 2018 году чистую прибыль в размере 56,4 млн руб. по РСБУ, что в шесть раз меньше показателя 2017 года (338 млн руб.). Данные об этом опубликованы в «СПАРК-Интерфакс». Выручка общества в 2018 году составила 1,5 млрд руб. против 1,1 млрд руб. в 2017-м.

Как ранее сообщал “Ъ-Прикамье”, пассажиропоток аэропорта Пермь в 2018 году вырос на 13,5% по сравнению с 2017 годом. Рост пассажиропотока достигнут за счет открытия новых направлений. Всего их в 2018 году было открыто шесть: Тбилиси и Батуми (международные); Калининград, Минеральные Воды, Когалым и Нижний Новгород (внутренние). Кроме того, был открыт второй регулярный рейс в Санкт-Петербург, а также увеличена частота рейсов до Москвы. Международный пассажиропоток пермского аэропорта в 2018 году год вырос на 20%.

74, 9% акций АО «Международный аэропорт „Пермь“» принадлежит холдингу «Новапорт» российского бизнесмена Романа Троценко, 25% - у Минимущества края и одна акция у Корпорации развития Пермского края.