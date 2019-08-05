Директор нацпарка «Самарская Лука» написал заявление об уходе

Директор национального парка «Самарская Лука» Александр Губернаторов написал заявление об уходе. Об этом в Twitter сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

По словам парламентария, увольнение Александра Губернаторова не отменяет к нему уголовно-правовых и иных вопросов. В частности, в результате прямого попустительства директора нацпарка происходит последовательное уничтожение уникального природно-реликтового памятника федерального значения. По данным господина Хинштейна, опубликованным в соцсети, на особо охраняемой природной территории также организованно велся браконьерский промысел животных.

Ранее было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении сотрудников национального парка «Самарская Лука». Также фигурантами дела стали представители общественного регионального фонда развития нацпарка. В администрации национального парка «Самарская Лука» и в доме директора парка Александра Губернаторова проходили обыски.

Силовики считают, что с 2013 по 2017 годы неустановленные лица из числа руководителей «Самарской Луки» и его общественного регионального фонда развития похитили имущество ПАО «Тольяттиазот» и АО «Тольяттисинтез» в размере 1 млн руб.