В Пензенской области задолженность по взносам на капремонт составила 219 млн рублей

В Пензенской области собираемость взносов на капитальный ремонт домов, которые копят средства на специальных счетах, составила 92%, собираемость на общий счет регоператора – 107%. Об этом было объявлено на оперативном совещании под председательством губернатора Ивана Белозерцева.

Задолженность собственников по итогам первого полугодия составила 219 млн руб.

Глава региона посоветовал ответственным за ЖКХ подчиненным «сопровождать» управляющие компании и ТСЖ по собираемости взносов.

Он также потребовал 100-процентной оплаты взносов на капремонт муниципального жилого фонда.

Средства на капремонт на общем счете регоператора собирают собственники квартир в 3,5 тыс. домах (62% жилого фонда). В этом году планируется провести капремонт 261 домов, на 77 объектах он уже завершен.

Иван Сергеев