В Геленджике неизвестный взорвал автомобиль

Полиция Геленджика начала проверку по факту умышленного подрыва легкового автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сообщение о взрыве о взрыве автомобиля Volkswagen поступило в дежурную часть ОМВД России по городу Геленджику 5 августа около 2:00. Полицейские установили, что под припаркованный автомобиль бросили взрывное устройство, в результате чего он получил механические повреждения. В результате взрыва никто не пострадал.

Полиция устанавливает злоумышленника. Ему грозит до двух лет лишения свободы за умышленные уничтожение или повреждение имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Дарья Голякова