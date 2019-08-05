«Началась дестабилизация глобального рынка»

Российский рынок не испугался новых санкций. Рубль утром в понедельник в ходе торгов укреплялся после того, как в США уточнили объем новых ограничений, которые касаются суверенного долга. Ослабить рубль сейчас могут не новые санкции, а нестабильность на глобальных рынках из-за торговой войны США и Китая, полагает экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.



Говоря о факторах, влияющих или не влияющих на рубль, нужно учитывать комплекс проблем, который оценивают игроки на рынке.

Все, что было на прошлой неделе, накладывалось на обострение торговой войны: Трамп анонсировал новые тарифы по отношению к китайским товарам с 1 сентября, что, естественно, резко изменило конфигурацию на рынке — все стало снижаться, особенно валюты emerging markets, то есть стран с развивающейся экономикой, и все глобальные рынки. И плюс пакет новых санкций по отношению к российскому госдолгу в связи с делом Скрипалей. Это вот то, чего долго очень опасались все наши игроки.

Но реальность такова, что самое главное — это инвестиции в ОФЗ: они не запрещены, то есть можно инвестировать в облигации федерального займа, рублевые облигации. Все, что касается американских долларов, по большому счету, нас уже особо не интересует. Правительство и так не занимает в долларах, скорее всего, и не будет этого делать — можно занимать в евро, там и ставка пониже; можно занимать в другой валюте, где тоже ставки ниже, чем в Соединенных Штатах. Инвестиции со стороны Всемирного банка и Международного валютного фонда нас тоже не интересуют — своих денег достаточно, золотовалютные резервы в районе $520 млрд, сами можем поддерживать кого угодно.

Поэтому, по большому счету, для финансового рынка это ничего. Особенно понедельник показателен, потому что все-таки торговая война для нас болезненна. Китайцы объявили, что юань будет плавать самостоятельно, вмешиваться они не будут в торговлю, фактически признали возможность девальвации валюты. А вот рубль на это не отреагировал, отреагировали на санкции — начали укрепляться к американскому доллару.

И очень любопытна, конечно, конфигурация на рынке в понедельник: у нас акции растут, банковские бумаги отыгрывают как раз элемент санкций — то, что санкции оказались не такими страшными. И снижается весь нефтегаз и сырьевой сегмент — это уже зависимость от внешнего фона, от китайских событий, от обострения торговой войны. Вообще, смесь, конечно, гремучая на глобальном рынке, надо сказать — влияет на все активы. И вот это обострение для нас гораздо более существенно и более важно, чем ситуация с американскими санкциями. По большому счету, американские санкции в таком виде для нас абсолютно безболезненны.

По поводу дальнейшего развития событий у каждого финансиста свое мнение — как говорят на рынке, у каждого Абрама своя программа: сколько компаний — столько и мнений самых различных.

По большому счету, общей консенсус по отношению к рублю: да, будет слабеть, но не катастрофически.

Ослабление к доллару может составить еще пару рублей в случае, так сказать, панического развития событий на глобальных рынках, чего исключать нельзя в силу серьезного обострения торговой и, можно сказать, уже начала валютной войны. С одной стороны, есть конфликт между США и Китаем, есть конфликт США и Европейского союза.

Но в любом случае началась дестабилизация глобального рынка. Это очень плохо для глобальных инвестиций. А защитные темы — это золото, все что с этим связано. И наши компании с высокими дивидендами — тоже очень хорошая тема, которая защищает от любого негативного развития на глобальных рынках.