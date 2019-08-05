Объем займов, выданных микрофинансовыми организациями в СЗФО вырос на 56%

Объем займов, выданных выданных в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) микрофинансовыми организациями (МФО) в I квартале 2019 года увеличился на 56,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 14,1 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе ЦБ РФ, сегмент потребительских займов на территории округа показал рост на 58,6%, до 13,7 млрд руб. При этом число МФО, включенных в реестр в СЗФО за отчетный период сократилось с 239 до 211.

Наиболее популярны у заемщиков потребительские микрозаймы, на них приходится 82%от всех займов МФО. Портфель онлайн-займов вырос почти в 2,5 раза, а его доля в совокупном портфеле за год увеличилась до 16%.

Добавим, что в Петербург лидирует в округе по объему выданных займов. За январь – март петербуржцы взяли в МФО 6,3 млрд руб. В аутсайдерах Псковская область с займами в объеме 15 млн руб.