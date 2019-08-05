Замминистра по социальной политике Свердловской области Сергей Гайда ушел в отставку

Заместитель министра по социальной политике Свердловской области Сергей Гайда ушел в отставку. Как сообщили в министерстве, господин Гайда написал заявление по собственному желанию. О его новом месте работы пока ничего неизвестно.

Сергей Гайда — сын советника губернатора Свердловской области Анатолия Гайды. В марте 2014 года Сергея Гайду назначили на должность заместителя свердловского министра энергетики и ЖКХ. В феврале 2018 года губернатор Евгений Куйвашев назначил его ответственным за реализацию проекта «Единая социальная карта». В апреле 2018 года господин Гайда был назначен на пост заместителя министра по социальной политике.