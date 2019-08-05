УФАС возбудило дело в отношении Шершневского лесничества

Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области возбудило дело в отношении ЧОБУ «Шершневское лесничество» по признакам нарушения закона о защите конкуренции при проведении в прошлом году аукциона на поставку лесовозной машины. Как сообщают в пресс-службе УФАС, начальная цена контракта составляла 1,7 млн руб.

Дело было возбуждено на основании материалов, поступивших из Главного контрольного управления Челябинской области. Аукцион на поставку машины в 2018 году был признан несостоявшимся, поскольку заявку подал один участник – ООО «СпецАгроМаш». С этой компанией по результатам конкурсной процедуры был заключен контракт. Однако, как отмечают в антимонопольном ведомстве, заявка участника была признана соответствующей требованиям неправомерно, поскольку в ней не было необходимого акта экспертизы Торгово-промышленной палаты РФ.

ГКУ установило, что приемку товара заказчик осуществлял формально, при этом машина не соответствовала характеристикам, изложенным в дополнительном соглашении, заключенном сторонами в ходе исполнения контракта.

Дело будет рассмотрено комиссией УФАС 27 августа.