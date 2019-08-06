Кольцевая линия

За прошедшие три месяца несколько знаменитостей были замечены в новых помолвочных кольцах. Актрисы Скарлетт Йоханссон, спортсменка Мирка Федерер и даже жена принца Гарри, Меган, герцогиня Сассекская. Все кольца необычные, и хочется надеяться, что дарить любимой нестандартное кольцо с интересной историей станет новым ювелирным трендом.

Скарлетт Йоханссон

Фото: Getty Images

Актриса появилась в новом помолвочном кольце от жениха Колина Жоста на выступлении во время фестиваля Comic-Con International в Сан-Диего в конце июля.

И пока актриса говорила о студии Marvel, представляя Рейчел Вайс, Флоренс Пью и Давида Харбора в числе звезд команды фильма «Черная вдова», на ее безымянном пальце поблескивал грушевидный желтый бриллиант весом на вид больше десяти карат в очень необычном обрамлении. Кольцо очень похоже на то, что показал бренд Taffin, который ведет ювелир Джеймс де Живанши, на майской выставке TEFAF, хотя официального подтверждения авторства кольца пока нет. Как бы то ни было, у Скарлетт теперь одно из самых необычных помолвочных колец в Голливуде.

Мирка Федерер

Фото: Getty Images

Во время эпичного пятичасового матча мужского финала Уимблдона 12 июля телеоператоры часто направляли камеру на жену одного из участников, теннисиста Роджера Федерера, Мирку Федерер.

Во время крупных кадров было сложно не заметить напряженное выражение лица болельщицы (муж проигрывал) и внушительного размера кольцо на безымянном пальце ее левой руки с огромным бриллиантом. Пара познакомилась в 2000 году во время летних Олимпийских игр и поженилась 11 апреля 2009 года в родном городе Роджера, швейцарском Базеле. Тогда Мирка получила в подарок кольцо с бриллиантом изумрудной огранки на вид около десяти карат. Но с 2017 года миссис Федерер обновила свое кольцо. В новом варианте камень почти вдвое больше помещен в изгибающуюся оправу с полным бриллиантовым паве. И несмотря на то, что Роджер проиграл титул 2019 года Новаку Джоковичу, Мирка несомненно могла бы получить приз за самое крупное помолвочное кольцо на Уимблдоне. А также за непринужденный стиль сочетания столь крупной драгоценности с простой джинсовой курткой.

Меган, герцогиня Сассекская

Фото: Getty Images

О помолвочном кольце Меган Маркл написано много. Принц Гарри сам выбрал дизайн и поместил центральный бриллиант из Ботсваны и два из коллекции своей матери, принцессы Дианы, на основу из желтого золота. Но по прошествии года со дня свадьбы Меган стала появляться на публике в несколько видоизмененном кольце.

Первый раз это было 8 мая на фотоколле новорожденного сына Арчи в Виндзорском замке, а 29 июня появилось и официальное заявление королевской пресс-службы о том, что ювелиры Lorraine Schwartz (кольца которых носят Бейонсе, Блейк Лайвли, Ким Кардашьян и другие звезды) сделали для Меган обручальное кольцо и слегка переделали помолвочное. А официальный источник королевской семьи заявил, что редизайн кольца сделал сам принц. С обратной стороны обручального кольца Гарри попросил ювелиров установить так называемые камни рождения Меган (зеленый перидот), Арчи (изумруд) и его самого (синий сапфир). Также принц попросил ювелиров заменить основу из желтого золота в помолвочном кольце Меган на основу в бриллиантовом паве. Еще во время последних месяцев беременности Меган открыто перестала носить обручальное кольцо, что, скорее всего, связано с состоянием здоровья и повышенной отечностью. И возможно именно тогда Гарри заказал для жены новое кольцо.

Зои Кравиц

Фото: Getty Images

Еще на балу нью-йоркского Института костюма Met Gala актриса появилась в новом помолвочном кольце, которое тогда осталось незамеченным в тени крупных бриллиантовых серег Jacob & Co. с кунцитами по 200 карат каждый.

Новости о помолвке актрисы с актером Карлом Глусманом появились в журнале Rolling Stone чуть позже. Интересно, что Карл приобрел кольцо в антикварном магазине The One I Love, который Зои нашла в Instagram и однажды сохранила в закладках. Драгоценность датируется XVIII веком, о чем свидетельствует старинная огранка бриллиантов и манера их установки в украшение.