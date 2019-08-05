05 августа, понедельник
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Тренер ГК «Ростов-Дон» будет тренировать женскую сборную России

Главного тренера гандбольного клуба «Ростов-Дон» Амброса Мартина назначили главным тренером женской национальной сборной, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Ростовской области. Решение о назначении нового тренера утвердил исполком Федерации гандбола России . На этом посту господин Мартин заменит Евгения Трефилова, который уже поделился с преемником информацией о сборной России, рассказал о кандидатах в национальную команду и о прошедшем в Сочи сборе.

Дарья Голякова


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