Тренер ГК «Ростов-Дон» будет тренировать женскую сборную России

Главного тренера гандбольного клуба «Ростов-Дон» Амброса Мартина назначили главным тренером женской национальной сборной, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Ростовской области. Решение о назначении нового тренера утвердил исполком Федерации гандбола России . На этом посту господин Мартин заменит Евгения Трефилова, который уже поделился с преемником информацией о сборной России, рассказал о кандидатах в национальную команду и о прошедшем в Сочи сборе.

Дарья Голякова