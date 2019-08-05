Жителю Нижнего Тагила грозит пять лет колонии за вылов 11 лещей

Прокуратура Нижнего Тагила (Свердловская область) передала в Пригородный районный суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении 50-летнего местного жителя, который со своим другом выловил в акватории Черноисточинского водохранилища (относится к особо охраняемой природной территории) 11 лещей. По данным пресс-службы прокуратуры, уголовное дело возбуждено по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов (ч.3 ст.256 УК РФ).

Как говорится в деле, 2 июня мужчины ловили на территории водохранилища рыбу с помощью динамита и сети длиной не менее 30 м. «В результате данного преступления государству причинен ущерб в размере 11 тыс. руб.»,— сообщили в ведомстве. Уточняется, что уголовное дело в отношении второго участника прекращено из-за его смерти. 50-летнему обвиняемому грозит штраф до 1 млн руб., либо до пяти лет колонии.