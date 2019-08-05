Сменился директор Новолипецкого меткомбината

Управляющим директором Новолипецкого металлургического комбината (основной промплощадки группы НЛМК) назначен Вячеслав Воротников, сообщает пресс-служба сталелитейной компании. Ранее господин Воротников работал на комбинате директором по планированию и организации производства.

Занимавший должность управляющего директора семь лет до этого Сергей Филатов покинул должность «по семейным обстоятельствам», сообщили в пресс-службе. Он останется советником президента группы НЛМК Григория Федоришина.

Господин Воротников работает на НЛМК с 1975 года. С 1979 по 1998 годы работал на различных должностях в подразделениях по производству холоднокатаной стали. В 1998-м стал замом директора комбината по сбыту, с 2000-го по 2010-й работал замом по производству. Последние девять лет возглавлял дирекцию по планированию и организации производства.

Сергей Калашников