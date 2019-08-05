Генпрокуратура Молдавии возбудила дело об узурпации власти во время двоевластия

Генпрокуратура Молдавии возбудила уголовное дело об узурпации власти с 7 по 14 июня, когда руководство Демократической партии отказалось передавать власть. Сообщение опубликовано на сайте Генпрокуратуры Молдавии.

В ведомстве настаивают, что бывший и. о. генпрокурора Игорь Попа ранее безосновательно отклонил просьбу вице-премьера, главы МВД Андрея Нэстасе возбудить аналогичное уголовное дело.

Ранее господин Нэстасе обращался в Генпрокуратуру, чтобы та отправила запрос в парламент на снятие иммунитета с некоторых депутатов, действия которых могли спровоцировать политический кризис, запрос касался в том числе бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка.

Напомним, нынешним летом в Молдавии установилось двоевластие: коалицией пророссийских социалистов и проевропейского блока ACUM («Сейчас») было назначено новое правительство и уволены ключевые силовики, но Демпартия отказалась оставлять власть. Лидер партии олигарх Владимир Плахотнюк назвал случившееся госпереворотом, а его сторонники установили палатки практически у всех министерств и пообещали не допустить на рабочие места новых руководителей госструктур. В середине июня Демпартия объявила о роспуске парламента, что означало сложение полномочий.

Подробнее о ситуации в Молдавии — в публикации “Ъ” «Вакуум олигархизма в Молдавии».