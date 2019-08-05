Власти Тюмени реконструируют здание, в котором во время войны хранилось тело Ленина

Управление капитального строительства Тюменской области объявило конкурс на поиск подрядчика для реконструкции здания Александровского реального училища в Тюмени на улице Республики, 7. Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, конкурс проводится с ограниченным участием. Максимальная сумма контракта — 13,7 млн руб.

Работы выполняются по заданию регионального комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия. По условиям контракта, подрядчик должен проанализировать архивные данные об изменении здания, составить эскизный и рабочий проекты его реконструкции. Работы должны быть завершены через 14 месяцев после подписания контракта.

Двухэтажное здание училища построено в 1877–1880 годах по проекту петербургского художника-архитектора Евграфа Воротилова, на средства тюменского купца, городского головы Прокопия Подаруева. Здесь учились советский государственный деятель Леонид Красин, писатель Михаил Пришвин, Герой Советского Союза Николай Кузнецов. В военные годы в здании хранился саркофаг с телом Ленина, куда его тайно привезли из московского мавзолея.