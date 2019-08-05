Житель Самары осужден за ложное сообщение о минировании ТЦ «Парк Хаус»

Центральный районный суд Тольятти вынес приговор жителю Самары Санжарбеку Худайберганову. Мужчина признан виновным в заведомо ложном сообщении о теракте (ч.2 ст.207 УК РФ). Об этом сообщает источник “Ъ-Волга” в правоохранительных органах.

Сообщение о теракте поступило в экстренную службу «112» 1 января текущего года. Мужчина сообщил, что планирует совершить преступление в ТЦ «Парк Хаус» в Тольятти. Силовики выехали на место, но не обнаружили взрывных устройств ни в здании, ни на прилегающей к нему территории.

Позже выяснилось, что к преступлению причастен житель Самары 1983 года рождения. Он пояснил силовикам, что позвонил из хулиганских побуждений под действием алкоголя.

По этому факту было возбуждено уголовное дело. В итоге суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор вступил в законную силу.

Георгий Портнов