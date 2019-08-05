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Gebr. Heinemann станет оператором Duty Free нижегородского аэропорта «Стригино»

В пассажирском терминале нижегородского аэропорта «Стригино» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») появятся магазины Duty Free и Duty Paid. Как сообщает пресс-служба аэропорта, оператором магазинов станет основанная в Германии компания Gebr. Heinemann, которая на сегодня управляет более чем 340 магазинами Heinemann Duty Free & Travel Value, модными бутиками под лицензией и магазинами тематического формата в 74 аэропортах в 28 странах мира.

Площадь нового магазина Heinemann Duty Free в Стригино составит 126 кв.м. В магазине будет представлено несколько тысяч наименований товаров. К оплате будут приниматься российские рубли, евро, доллары и пластиковые карты.

Магазин Duty Paid (уплаченная пошлина) расположится в стерильной зоне сектора внутрироссийских линий на площади 86 кв.м. Ассортимент магазина включит самые популярные товары в категориях сладости, парфюмерия и косметика, игрушки и аксессуары.

Андрей Репин


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