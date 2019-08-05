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В Ростовской области установят новые пункты весового контроля за 150 млн рублей

Министерство транспорта Ростовской области ищет подрядчика для обустройства постов весового контроля. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок. Исполнителю предстоит установить в регионе три площадки весового и габаритного контроля до конца октября этого года. Максимальная цена контракта — 150 млн руб.

Так, пункты контроля с пьезоэлектрическими весоизмерительными устройствами появятся на подъезде от магистрали М-4 «Дон» к аэропорту Платов и на автодороге «Ростов-на-Дону от магистрали «Дон» - г. Семикаракарск – г. Волгодонск – г. Константиновск – пос. Тацинский км 3+50». Кроме того, на автодороге Ростов-на-Дону от магистрали Дон-Ставрополь на границе со Ставропольским краем появится пункт контроля с тензорезисторными весоизмерительными устройствами.

Дарья Голякова


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