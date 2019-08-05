Дети беженцев из Иркутской области отдохнут в Воронеже

Санаторий имени Дзержинского под Воронежем на минувших выходных принял 50 детей из семей, пострадавших от паводка в Иркутской области. Порядка 2 млн руб. расходов на визит взял на себя Воронежский госуниверситет, который выступил его организатором, средства из облбюджета не выделялись, сообщил “Ъ-Черноземье” ректор Дмитрий Ендовицкий.

Как сообщил, встречая детей, глава регионального департамента образования и молодежной политики Олег Мосолов, они проведут в Воронеже 21 день и, помимо оздоровительной программы в санатории, посетят стоянки древнего человека в музее «Костенки», корабль «Гото Предестинация» и другие местные достопримечательности. Они побывают за кулисами воронежского Театра юного зрителя, а его артисты сыграют для детей беженцев спектакль в санатории. «Вы узнаете, что Воронеж — один из лучших городов России»,— отметил господин Мосолов.

«Сейчас идет приемная кампания, у вузов достаточно денег, чтобы их небольшую часть выделить на благотворительность. Можно считать, что это мой челлендж другим 400 ректорам РФ»,— пояснил “Ъ-Черноземье” господин Ендовицкий.

Сергей Калашников