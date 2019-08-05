В Кургане ко дню города благоустроят сквер имени Пичугина

Благоустройство сквера имени Пичугина, который находится на въезде в Восточный поселок Кургана, планируют завершить ко дню города (празднование 340-летия намечено на 24 августа). Об этом сообщили временно исполняющему обязанности губернатора Вадиму Шумкову во время осмотра главой региона объектов областного центра. На территории сквера разбиты дорожки, сейчас идет их асфальтирование, приводятся в порядок зеленые насаждения.

Также, как сообщают в пресс-службе правительства Курганской области, к 20 августа планируют завершить благоустройство памятника бойцам 32-го лыжного полка. Монумент расположен на подъездах к поселку Увал.