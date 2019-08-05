Жену начальника отдела администрации морских портов Черного моря приговорили к трем годам колонии

Суд в Краснодаре приговорил 32-летнюю Анжелику Энтину, которая признана виновной в посредничестве во взяточничестве (ч. 1 ст. 291.1 УК РФ), к трем годам и трем месяцам колонии общего режима. 35-летний взяткодатель Евгений Шмидт, давший денежные средства должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ и ч. 3 ст. 291 УК РФ), получил три года колонии со штрафом в 600 тыс. руб.

Как сообщает Южное СУТ СК РФ, в феврале 2018 года Анжелика Энтина неоднократно получала от граждан, в том числе и от Шмидта, взятки в размере 58 тыс. руб. и 60 тыс. руб. за ускорение процедуры ежегодного подтверждения регистрации морских судов в Российском международном реестре. Также деньги брались за беспрепятственную выдачу свидетельств о подтверждении регистрации судов, за осуществление регистрации маломерных судов в государственном судовом реестре морского порта Новороссийск и за выдачу судовых билетов на суда в отсутствие лиц, надлежащих подавать обращения в орган регистрации. В зале суда было доказано, что деньги Энтина передавала начальнику отдела государственной регистрации судов ФГБУ «Администрация морских портов Черного моря» Голикову. Последний уже признан виновным и осужден за получение взяток. Как стало известно “Ъ-Кубань”, Энтина является женой Голикова, через которую коммерсанты решали вопросы по получению свидетельств о регистрации судов.

Уточняется, что преступление было выявлено оперативниками УФСБ по Краснодарскому краю.

Василий Хитрых