Мэрия Кирова планирует организовать внезапные проверки подрядчиков

Мэрия Кирова намерена привязать оплату подрядчикам, занимающихся содержанием дорог, к качеству выполняемых ими работ. Об этом первый заместитель главы администрации Кирова Геннадий Плехов заявил на оперативном совещании в мэрии 5 августа.

По его словам, в ходе объезда городских территорий в минувшие выходные, выяснилось, что содержание улично-дорожной сети в ряде мест Кирова все еще «оставляет желать лучшего». Это, в частности, касается и участков, по которым ранее уже высказывались замечания со стороны главы администрации Ильи Шульгина.

Геннадий Плехов предложил организовать внезапные выездные проверки объектов всех муниципальных подрядчиков. «Исходя из баллов, которые будут выставлены в ходе внеплановой проверки, и должна начисляться оплата подрядчикам»,– уверен первый заместитель сити-менеджера.

Андрей Репин