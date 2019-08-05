Директора агентства недвижимости будут судить за обман клиентов на 45 млн рублей

Новосибирская прокуратура направила в суд уголовное дело директора компании «Капитал недвижимость», которая обвиняется в мошенничестве на 43,5 млн руб. Об этом сообщает Генпрокуратура России.

По версии следствия, риэлтор сообщала клиентам ложную информацию о том, что она располагает доверенностью подрядной организации на реализацию квартир по ценам ниже рыночных. С ними она заключала договоры участия в долевом строительстве и переуступке права требования на жилье. Как полагают следователи, полученные от дольщиков деньги глава агентства недвижимости не передавала застройщикам, а похищала. Потерпевшим она предлагала ждать окончания строительства дома.

В отношении предпринимательницы следственные органы возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Илья Николаев