Николай Цуканов: новая система обращения с ТКО на Урале работает неполностью

Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которая заработала в РФ с начала 2019 года, неполностью работает в регионах Уральского федерального округа (УрФО), сообщил уральский полпред Николай Цуканов в статье, опубликованной в «Областной газете».

По словам господина Цуканова, в уральских лесах до сих пор появляются свалки, так как люди не знают об особенностях реформы обращения с ТКО. «По-прежнему появляются сотни свалок в лесополосах, на полях, на окраинах населенных пунктов. Это говорит о том, что система работает не в полной мере, что власти не дорабатывают. Необходимо организовать как разъяснительную работу в муниципальных образованиях, в которых планируется строительство объектов обращения с ТКО, так и контроль за реализацией национального проекта "Экология"»,— сообщил он.

Муниципальные и региональные власти частично не проработали вопрос размещение контейнерных площадок, утверждения нормативов накопления ТКО и строительства инфраструктуры обращения с отходами, уверен господин Цуканов. «Авральный режим работы привел к тому, что региональные операторы и их агенты начали свою работу без учета достоверных сведений о количестве лиц, проживающих в жилых помещениях. Соответственно в платежных документах жители зачастую видели недостоверные сведения, что только усугубляло ситуацию»,— пояснил полпред.

С 1 января 2019 года в России началась реализация «мусорной реформы», по которой теперь за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО отвечает регоператор. В Свердловской области заключены договоры с тремя предприятиями: в Северной зоне — с «Рифеем», в Западной — с «Экосервисом», в Восточной — с ЕМУП «Спецавтобаза». Высокие тарифы вызвали недовольства у населения. В результате ФАС потребовала пересмотреть тарифы по большинству территорий. Позже их снизили.