Глава Самары поручила проверить состояние объектов, благоустроенных к ЧМ-2018

Глава Самары Елена Лапушкина поручила проверить состояние объектов городской среды, благоустроенных к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщает городская администрация.

«Все, что мы готовили к ЧМ, необходимо не только сохранить, но и продолжить развитие этих территорий. Главам районов необходимо провести полную ревизию фасадов, где есть реклама, проверить озеленение, дороги, плитку на тротуарах»,– цитируются слова госпожи Лапушкиной.

Как она отметила, фасады домов после ЧМ-2018 вновь испорчены рекламой и хаотичными вывесками.

Также главам районных администраций поручено подкосить траву, отремонтировать контейнерные площадки, убрать стихийные свалки и мусор, оставшийся после сноса гаражей, киосков и сараев.

Сабрина Самедова