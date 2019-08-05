Ипотека набирает обороты

С пятого августа Райффайзенбанк снизил ставки по ключевым ипотечным программам до 9,99% для всех заемщиков. Улучшение условий коснулось кредитов по приобретению жилья в сумме от 3 до 7 млн рублей на первичном и вторичном рынке, рефинансирование и покупку под залог имущества в собственности. В банке отмечают, что это реакция, в том числе, и на снижение регулятором ключевой ставки.



В этом году рынок ипотечного кредитования в Челябинской области показывает отрицательную динамику – с января по май южноуральцы оформили 14 008 ипотечных кредитов на сумму 20,9 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 11,2% меньше по количеству и 2,5% по объему. Общая задолженность выросла на 5,9% до 144,1 млрд рублей. По данным Объединенного кредитного бюро, по объему выданных ипотечных кредитов во втором квартале Челябинская область вообще оказалась на последнем месте в топ-10 регионов: минус 24% по количеству кредитов и на 14% в денежном выражении. Такие темпы закономерны – в первом полугодии рынок отыгрывал планомерное повышение ключевой ставки, изменения на рынке долевого строительства и реализацию повышенного спроса на жилье в 2018 году.

Ситуация начала разворачиваться в июне, когда Банк России впервые за последний год решил смягчить кредитно-денежную политику и снизить ключевую ставку до 7,5%, а в июле – до 7,25%. Сейчас, по данным по данным челябинского отделения ГУ Банка России, средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в регионе составила 10,4%, с начала года она выросла на 0,7 п.п. Увеличился и средний размер кредита – до 1,5 млн рублей.

«Снижение ставок по ипотеке может подстегнуть спрос на новостройки, – комментирует Елена Блинова, директор сети отделений АО «Райффайзенбанк» в Челябинске. – В прошлом году интерес покупателей сместился на вторичный рынок. И до февраля 2019 году доля ипотеки на новостройки снижалась. Ситуация начала выравниваться к третьему кварталу — застройщики адаптировались к новым условиям, заработало проектное финансирование». По прогнозу Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, объемы ввода нового жилья в этом году останутся примерно на том же уровне – около полутора миллионов квадратных метров.

Еще одним драйвером роста ипотеки в этом году может стать рефинансирование. Тенденция сильнее всего проявилась в прошлом году, когда заемщики стремились максимально улучшить условия кредитования и банки этим активно пользовались, предлагая выгодные программы. Так, в 2018 году половина новых выдач ипотеки в Райффайзенбанке приходилась на рефинансирование.

«В апреле этого года Райффайзенбанк запустил новый продукт — расширенное рефинансирование под залог недвижимости. Программа позволяет семьям консолидировать до пяти кредитов сторонних банков под залог приобретаемой, имеющейся в собственности или строящейся квартиры. Один из рефинансируемых кредитов в обязательном порядке должен быть ипотечным. Если позволяет уровень дохода и рыночная стоимость залоговой недвижимости, в рамках нового кредита заемщик может получить дополнительные нецелевые средства. Главное, чтобы общая сумма вновь выданного кредита составляла не более 75% от рыночной стоимости недвижимости», - отмечает Елена Блинова.

Потребность в покупке жилья в Челябинской области сохраняется. И у заемщиков сегодня есть масса инструментов, которые позволяют оформить ипотеку на выгодных условиях или улучшить имеющиеся.