В Самаре облизбирком объяснил причины отказа в регистрации кандидатам на довыборах в губдуму

Двум кандидатам отказано в регистрации на дополнительные выборы депутатов Самарской губернской думы шестого созыва по Безымянскому одномандатному избирательному округу №11. Об этом в понедельник сообщил облизбирком.

В частности, отказ получили Владимир Бряз от КПРФ и самовыдвиженец Дмитрий Татаринов. Первый из них не предоставил сведения об имуществе супруги и несовершеннолетней дочери, второй – весь необходимый пакет документов. При этом по указанному округу зарегистрированы четыре кандидата. Еще пять кандидатов выдвинулись на довыборы в губдуму по Приволжскому одномандатному избирательному округу №19. Четверо из них зарегистрированы, один снял кандидатуру.

Георгий Портнов