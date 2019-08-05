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В Пятигорске сотрудницу СИЗО подозревают в получении взятки

В отношении младшего инспектора второй категории дежурной службы СИЗО-2 УФСИН России по Ставропольскому краю в Пятигорске возбудили уголовное дело о получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, подозреваемая пронесла на территорию СИЗО мобильный телефон и передала его осужденному. Взамен сотрудница следственного изолятора получила 20 тыс. руб. на банковскую карту.

Расследование уголовного дела продолжается.

Дарья Голякова


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