Воронежская кондитерская фабрика КДВ стала прибыльной в 2018 году

ООО «КДВ Воронеж» (юрлицо кондитерской фабрики группы КДВ Дениса Штенгелова в Рамонском районе Воронежской области) получило в 2018 году 78,83 млн руб. чистой прибыли, сообщается в опубликованной Kartoteka.ru бухгалтерской отчетности компании. В 2017 году ООО получило 78,88 млн руб. убытка.

Выручка кондитерской фабрики в 2018 году выросла почти наполовину — до 24,26 млрд руб. Годом ранее этот показатель составлял 16,32 млрд руб.

Ранее стало известно, что группа КДВ планирует более чем вдвое, с 450 тыс. до 1,1 тыс. т, увеличить мощности воронежской кондитерской фабрики. Объем инвестиций в предприятие должен вырасти с 16 млрд до 29 млрд руб. За эти деньги компания может довести число линий более чем до 60.

Подобнее об этом — в материале “Ъ-Черноземье” «КДВ растет на сладком».

Сергей Калашников