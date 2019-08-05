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Фото: Андрей Абрамов

Ждать автобуса стали "умнее"

10% нижегородских остановок общественного транспорта стали «умными».

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К весне следующего года в Нижнем Новгороде должно работать 334 «умные остановки». Сейчас в городе 33 таких объекта, еще десять в ближайшее время планируют перевести из тестового в рабочий режим, - сообщил мэр Владимир Панов.

Реализация проекта проходит с трудностями, - рассказал замдиректора макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Алексей Белоусов.

По словам директора городского департамента транспорта Елены Лекомцевой, существуют проблемы с синхронизацией расписания прибытия автобусов на информационном табло, но вскоре эта проблема будет решена.

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