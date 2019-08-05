В Новороссийске возбуждено уголовное дело по факту навала танкера на причал

Южное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело (ч. 1 ст. 263 УК РФ) по факту навала нефтеналивного танкера на причал нефтегавани Шесхарис в Новороссийске.

Как сообщают в Южной транспортной прокуратуре, следствие считает, что 22 июня этого года во время ночных швартовых работ при развороте танкера Fos Hamilton под флагом Маршалловых Островов у причала нефтегавани Шесхарис ПАО «Новороссийский морской торговый порт» произошел навал танкера на площадку причала. В результате инцидента, якобы случившегося вследствие нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, танкер, причал и участвующий в швартовке буксир «Арктур» получили повреждения. Ущерб ПАО «НМТП» оценен в размере более 370 млн руб, буксиру «Арктур» – в размере около 2 млн руб.

Виновным грозит лишения свободы на срок до двух лет.

Василий Хитрых