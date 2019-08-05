На озеленение Ростова в этом году выделят 500 млн рублей

Из бюджета Ростова на озеленение города, содержание парков и скверов, а также полив и уход за растениями в этом году выделят более 500 млн. руб., сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на директора департамента ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону Анну Нор-Аревян.

«Всего в 2019 году планируется высадить около 2,5 тыс. деревьев, 17,9 тыс. кустарников, 19,3 тыс. квадратных метров цветников. На территории Ростова-на-Дону расположены 14 парков и 35 скверов, а также три особых объекта озеленения: набережная реки Дон, бульвар Пушкинский и Фонтанная площадь. Но озеленение города производится не только на этих территориях», - передает издание слова госпожи Нор-Аревян.

На центральных улицах районов города для озеленения используют крупномерный посадочный материал с закрытой корневой системой и развитой кроной. Такие деревья лучше приживаются и позволяют быстрее добиться эстетического и экологического эффекта.

Дарья Голякова