ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» реализует программу цифровизации бизнеса при содействии компании «Делойт», СНГ

Компания «Делойт», СНГ в рамках формирования стратегии цифровизации ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) завершила оценку цифровой зрелости и потенциала трансформации ММК. Совместная команда проанализировала текущие цифровые инициативы ММК и возможности применения мирового опыта «Делойта».



Сейчас в рамках корпоративной Программы Индустрия 4.0 ММК реализует более 20 проектов, десятки проектов уже завершены и их результаты находятся в эксплуатации. Цифровые решения внедрены на всех этапах создания готовой продукции.

Например, при закупках угольного концентрата используется оптимизационная модель оценки его качества и объемов поставок с учетом экономических, логистических и других параметров. На производстве создается автоматизированная информационная система «Оптимальный чугун» для определения требований к качеству кокса, агломерата, структуре железорудного сырья и параметров горячего дутья.

На этапе продаж используется оптимизатор формирования судовых партий в портах, работа которого синхронизирована с процессом формирования календарных планов производства, а также разрабатывается модель прогнозирования спроса на готовую продукцию.

Энергетики используют цифровой двойник турбины для подбора оптимальных параметров эксплуатации и продолжают совершенствовать платформу энергоменеджмента, позволяющую персонализировать вклад сотрудников в экономию энергоресурсов.

Для повышения эффективности обслуживания и ремонта оборудования запущена интеллектуальная система ЖЦП ОСК для моделирования и планирования обеспечения контроля, мониторинга и управления жизненным циклом оборудования.

Все подразделения ММК активно участвуют в изучении и внедрении цифровых решений. Результат этой работы — более 250 инициатив в 20 функциональных областях, которые позволят повысить эффективность реализации стратегии ММК.

«ММК сконцентрирован на повышении эффективности основной деятельности, поэтому среди отобранных инициатив доминируют решения для цифровизации труда и управления активами. При этом потенциал трансформации по достоинству оценили и все поддерживающие подразделения. Это говорит о готовности к сбалансированному развитию и использованию кросс-функциональных цифровых решений», — комментирует Александр Олейник, директор подразделения стратегии и операционной эффективности Департамента консалтинга «Делойта».

Директор по экономике ММК Андрей Еремин отметил: «Использование современных технологий на ММК является устоявшейся практикой. Обширный список цифровых инициатив сформировался примерно в равных частях из того, что ранее уже обсуждалось на ММК, и предложенных «Делойтом» новинок из кросс-отраслевого мирового опыта цифровизации. В нем содержатся решения различной сложности — от цифрового двойника доменной печи до продвинутой аналитики на предиктивных моделях. В дальнейшем мы будем внимательно изучать доступность и эффективность отобранных инициатив, а также выявлять наиболее приоритетные из них и определять порядок их реализации в рамках стратегии цифровизации ММК».

О ПАО «ММК» ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2018 году Группа ММК произвела 12,7 млн тонн стали и реализовала 11,7 млн тонн металлопродукции. Выручка Группы ММК за 2018 год составила 8,214 млрд долларов, EBITDA – 2,418 млрд долларов.