Анапского детского реаниматолога обвиняют в причинении смерти по неосторожности

В Анапский городской суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении бывшего врача анестезиолога-реаниматолога детской больницы курорта. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

Как сообщили в краевой прокуратуре, по версии СУ СКР по Краснодарскому краю, 15 мая 2018 года мужчина, находясь на дежурстве, осматривая восьмилетнюю пациентку, поступившую в тяжелом состоянии, выставил ей неверный диагноз. В результате этого девочка не получила своевременного и необходимого лечения, что привело к прогрессированию острого гангренозного перформативного аппендицита. У нее случился перитонит, сепсис, сопровождающийся септическим шоком и полиорганной недостаточностью, в результате чего 16 мая ребенок умер.

Экспертиза выявила причинно-следственную связь между осмотром медика и наступлением смерти пациентки. Санкция инкриминируемой анестезиологу статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Василий Хитрых