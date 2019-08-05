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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Низкий уровень воды возле Городца стал причиной задержки движения

Судоходство на Волге садится на мель.

от

Из-за низкого уровня воды на участке около Городца грузовые и пассажирские суда не могут пройти по этому участку.

Федеральное правительство планирует решить проблему за счет строительства низконапорной плотины, против чего выступают экоактивисты и власти Балахны. По мнению общественников и экологов, в результате строительства гидроузла ухудшится санитарно-эпидемиологическая ситуация, упадет качество питьевой воды, поскольку в зону подтопления попадут кладбища и скотомогильники.

Гидроузел должен будет обеспечивать необходимый уровень воды в течение навигации. Росморречфлот планирует реализовать проект до 2024 года.

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