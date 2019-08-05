За последние сутки курс биткойна подскочил почти на 10%

Биткойн подорожал за последние сутки почти на 10% и в 10:45 по московскому времени достиг отметки $11 860, свидетельствуют данные Coindesk. К моменту публикации криптовалюта незначительно подешевела и торговалась по $11,7 тыс. Резкий подъем, начавшийся около 3:00 мск, и связан с повышением уровня сложности добычи биткойнов самой платежной системой.

Алгоритм Bitcoin отслеживает количество участников, добывающих криптовалюту, и корректирует сложность ее добычи примерно раз в две недели так, чтобы на саму добычу всегда требовалось около 10 минут вне зависимости от количества участников сети и мощности их компьютеров и майнинговых ферм. По данным BTC.com, за последние две недели средняя мощность добычи биткойна выросла примерно на 10%. Это эквивалентно подключению к сети 100 тыс. самых новых майнинговых процессоров.

Всплеск активности майнеров связан с позитивной динамикой криптовалюты в последние месяцы, а также началом сезона дождей на юго-западе Китая: в этом регионе работает около 50% от общемирового количества майнингового оборудования — обильные дожди означают снижение издержек на электричество.

Кирилл Сарханянц