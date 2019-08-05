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Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Красноглинском районе Самары построят новую дорогу

В Красноглинском районе Самары началось строительство двухполосной автомобильной дороги в жилом квартале «Новая Самара». Об этом в понедельник сообщает пресс-служба регионального правительства.

Общая протяженность новой дороги, соединяющей Московское и Красноглинское шоссе, составит 1,3 км. Строительные работы планируется завершить в ноябре текущего года. В перспективе по новой улице пустят общественный транспорт.

Ранее сообщалось, что благоустройство Крымской площади в Самаре закончится к концу лета.

Андрей Сазонов


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