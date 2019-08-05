На Московском шоссе движение транспорта ограничено из-за ремонта

С 5 августа начались дорожные работы на участке Московского шоссе от Софийского бульвара до реки Славянки. 31,72 тыс. кв. м дорожного полотна приведет к нормативному состоянию ЗАО «Трест».

Как сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, ремонт продлится до 8 августа. В этот период ограничения для движения будут действовать в поселке Тярлево, на Московском шоссе от Софийского бульвара до реки Славянки, включая перекрестки с улицами Чистякова и Железнодорожной Подрядчик выполняет работы за 41,5 млн руб.