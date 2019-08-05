В Анапе врача будут судить за смерть девочки-пациентки

Анапский городской суд в ближайшее время начнет слушания по уголовному делу в отношении бывшего врача анестезиолога-реаниматолога детской городской больницы, сообщила прокуратура Краснодарское края. В мае прошлого года в больнице умерла восьмилетняя девочка, у которой врачи своевременно не диагностировали перитонит.

По данным краевого СУ СКР, ребенок был доставлен в больницу с диагнозом «ОРЗ, гипертермический синдром, фебрильные судороги». Дежурный реаниматолог-анестезиолог осмотрел девочку и подтвердил ранее поставленный диагноз, не сумев оценить тяжесть состояния больной. Между тем у девочки развился перитонит, от которого она на следующий день скончалась. Согласно заключению экспертизы, именно ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей врачом, обладающим достаточным опытом и квалификацией, явилось причиной смерти пациентки. Врачу предъявлено обвинение по ч. 2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы срок до трех лет с лишением права заниматься определенной деятельностью.

Анна Перова, Краснодар