Экс-полицейского саратовского УМВД будут судить за смертельное ДТП

В Саратове завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции, который обвиняется в совершении ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

По версии следствия, вечером 12 июня 22-летний сотрудник полка ППСП УМВД по городу, проезжая перекресток проспекта 50 лет октября и улицы Рябиновской на личном автомобиле, не пропустил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате под колесами машины погиб 77-летний мужчина.

Обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемом ему деянии. Он уволен из органов, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной

ответственности, уточнили в областном ГУ МВД.

Марина Ковалева