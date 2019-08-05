В Югре пройдет онлайн-конференция по вопросам благоустройства

9 августа в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре пройдет прямой эфир, посвященный вопросам благоустройства в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Как сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона, онлайн-конференция начнется в 16:30. В ней примут участие губернатор Наталья Комарова, руководители всех 22 муниципальных образований, представители профильных региональных ведомств, подрядных и управляющих компаний, служб надзора, общественных организаций.

«Уважаемые земляки! Большинство из вас высказывались в поддержку темы благоустройства. Поэтому в режиме онлайн обсудим вопросы комфортной городской среды, придомовых территорий, состояние детских площадок, улично-дорожной сети, парковок»,— сообщила госпожа Комарова на своей странице в Instagram.

В конце мая Наталья Комарова провела традиционную прямую линию с населением. Она продлилась более четырех часов. За это время губернатор позвонила региональному оператору по вывозу ТКО «Югра-Экология», рассказала о новой региональной схеме авиаперелетов и о своей карьере «начинающего блогера». Прямая линия закончилась чтением стихотворения.

Подробнее — в материале «"Я начинающий блогер"»