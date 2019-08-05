В Краснодаре пятерых полицейских будут судить за вымогательство

Бывшего старшего оперуполномоченного отделения ОП отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Краснодару и четырех бывших

оперуполномоченных того же отдела будут судить за превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств (пп. «а,б» ч.3 ст.286 УК РФ) и вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия в крупном размере (пп. «а,в,г» ч.2 ст.163 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным следствия, подсудимые вступили в преступный сговор в июне 2017 года. Одного из потерпевших полицейские задержали на улице 14 июня 2017 года. Злоумышленники проверили содержимое его одежды потерпевшего без понятых и оформления соответствующих документов. Затем мужчину против его воли посадили в автомобиль и перевозили по адресам его знакомых. Полицейские избивали задержанного и его знакомых и вымогали у них 500 тыс. руб., угрожая привлечь к уголовной ответственности за преступления, которых они не совершали.

Кроме того, в сентябре того же года обвиняемые требовали 400 тыс. руб. с местного жителя, применяя физическое насилие и наручники и угрожая привлечь к уголовной ответственности. Однако потерпевший отказал полицейским, так как у него не было требуемой суммы.

Дело передали в суд для рассмотрения по существу.

Дарья Голякова