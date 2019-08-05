Договор о передачи в собственность участка в Вольском районе признан недействительным

Вольский районный суд по требованию межрайонной прокуратуры признал недействительным договор о передаче в долевую собственность физическим лицам земельных участков с разрешенным видом использования «для сельскохозяйственного производства». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что администрация Вольского района без проведения торгов предоставила частным лицам территорию общей площадью 4,44 млн кв. м. Одним из оснований продажи названо то, что эти граждане в течение трех лет арендовали данный участок. По данным прокуратуры, трехлетний срок с момента передачи прав и обязанностей по договору аренды земли еще не истек.

В связи с этим надзорный орган подал иск в суд. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

Марина Ковалева