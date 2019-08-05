9 августа в 19:00 в Екатеринбурге пройдет велопробег ко дню рождения первого на Урале велодрома. Как сообщили организаторы, участники стартуют от «Дома Агафуровых» на улице Сакко и Ванцетти, 28 и пройдет через набережную Рабочей Молодежи — по Вайнера, Попова и до Центрального стадиона (со стороны Татищева), затем через парк возле Дворца Молодежи, маршрут обратно закольцуют до «Дома Агафуровых». Дороги во время велопробега перекрываться не будут. Ожидается, что в нем примут участие до 40 человек.

Открытие первого на Урале велодрома состоялось 3 сентября 1900 года (119 лет назад) по инициативе купца и мецената Агафурова. Сооружение располагалось на месте ныне действующего Центрального стадиона. В этот же день было устроено велосипедно-атлетическое состязание. «Поскольку третьего сентября ждать нельзя, было решено провести пробный велопробег в пятницу. Необходимо отработать маршрут заезда, оценить комфортность велодорожек»,— объяснили организаторы.

Яна Рустамова