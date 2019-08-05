Ростовскую область продвинут за рубежом через дипломатов

Состоялась встреча назначенного в июле заместителя губернатора Ростовской области Алексея Изотова с главами дипломатических представительств, аккредитованных на территории региона. Целью мероприятия стало знакомство господина Изотова, в чью сферу ответственности входят международные связи региона, с представителями государств — партнёров Ростовской области.



Участие во встрече с Алексеем Изотовым приняли главы представительств шести стран ближнего и дальнего зарубежья: Северной Македонии, Узбекистана, Армении, Беларуси, Абхазии и княжества Монако.

«Первое полугодие нынешнего года стало очень активным с точки зрения развития международных связей Ростовской области,— заявил, открывая мероприятие, господин Изотов.— В регионе прошло 51 мероприятие с участием зарубежных партнеров, область посетили 16 иностранных делегаций из Италии, Монако, Беларуси, Бенина, ЕС. Мы также направили на международные мероприятия семь значимых делегаций. В частности, Ростовская область была хорошо представлена на выставках в Шанхае и Германии. Зарубежный бизнес высоко оценивает инвестиционный климат Дона».

Заместитель губернатора добавил, что 16 июля в сфере международных связей Донского края состоялось «историческое событие» — открытие в Ростове консульства Узбекистана, главой которого стал Рустам Курганбаев.

Главы иностранных представительств оценивают условия для работы в Ростове как достаточно комфортные. С точки зрения развития сотрудничества между предприятиями России и Армении большое значение имеют выезды делегаций предпринимателей в различные районы Ростовской области и их участие в деловых мероприятиях. Например, по итогам Форума экспортеров известная в Армении клиника нашла на Дону партнера для сотрудничества в области медицины. Господин Асоян напомнил, что Ростов и Ереван, которые являются городами-побратимами, связывают ежедневные авиарейсы.

Консульство княжества Монако в Ростове, открытое в 2015 году, стало третьим в России — до этого консульства Монако работали только в Москве и Санкт-Петербурге. Решение об открытии диппредставительства княжества в Ростове было принято по итогам встречи президента Владимира Путина и князя Альбера II. «Дипломатические отношения между Россией и княжеством Монако были установлены сравнительно недавно, в 2006 году,— добавил почетный консул Монако Андрей Мышковец.— Однако за эти 13 лет нам удалось много сделать для их развития». Среди проектов, которые сопровождает консульство, господин Мышковец назвал совместную работу донских археологов и их коллег из Монако по изучению скифов, а также культурные мероприятия, например выставку картин художников княжества, которая откроется в Ростовском художественном музее в конце августа.

Также на встрече обсудили участие представителей зарубежных государств в крупных культурных событиях и мероприятиях, чтобы предоставить им больше возможностей для знакомства с экономическим и культурным потенциалом Ростовской области.