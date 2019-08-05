На капремонт образовательных учреждений Удмуртии выделят более 1 млрд рублей

В 2019 году на капитальный ремонт школ и детских садов Удмуртии выделят 1,13 млрд руб. Об этом сообщила министр образования и науки республики Светлана Болотникова на аппаратном совещании.

«Это колоссальная для республики сумма. Такая сумма выделяется впервые»,— заявила госпожа Болотникова. Капремонт планируют провести в 372 учреждениях — 175 школах и 197 детсадах.

Напомним, что ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявлял, что в 2019 году на ремонт и строительство школ и детских садов региону выделят 3,2 млрд руб.