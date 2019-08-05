В Краснодаре будут судить банду бывших полицейских

В суд для рассмотрения по существу передано уголовное дело в отношении бывшего старшего оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков краснодарской полиции, а также четырех его коллег из того же отдела (поселок Калинино). В зависимости от роли каждого они обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств (п. п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ), а также в вымогательстве совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия в крупном размере (п. п. «а, в, г» ч. 2 ст. 163 УК РФ).

Как сообщили в СУ СКР по краю, 14 июня 2017 года полицейские, подавив волю к сопротивлению, проверили у мужчины содержимое его одежды, при этом, не оформив соответствующих документов и не привлекая представителей общественности. Затем, применив к нему спецсредства, посадили в автомобиль и привезли к его знакомым. При этом, как считает следствие, в дороге мужчину били и требовали 500 тыс. руб. Кроме того, полицейские избили и знакомых мужчины, обещая им, что привлекут к уголовной ответственности за преступления, которые они не совершали, если они не дадут им денег.

22 сентября 2017 года обвиняемые избили и заковали в наручники 30-летнего местного жителя, требуя от него 400 тыс. руб. Полицейские обещали мужчине, что привлекут его к уголовной ответственности за преступление, которое он не совершал. Избив потерпевшего, сотрудники полиции посадили его в автомобиль и перевезли из поселка Березового во двор одного из домов на улице 40 лет Победы, где продолжали бить жертву. Один из полицейских сел в принадлежащий мужчине автомобиль и, переместив его на одну из улиц города, там оставил.

Следствием собрана достаточная доказательственная база для обвинительного приговора экс-полицейским. Прокурор утвердил обвинительное заключение.

Как сообщили в ГУ МВД по краю, в отношении сотрудников полиции была проведена служебная проверка по результатам которой они были уволены в 2017 году из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Дмитрий Михеенко