Следователи проводят проверку по факту смерти младенца в больнице Златоуста

Управление СК России по Челябинской области проводит доследственную проверку по факту смерти новорожденной девочки в лечебном учреждении Златоуста. Как сообщают в ведомстве, ребенка доставили в тяжелом состоянии из Катав-Ивановского района.

По словам матери девочки, при перевозке в Златоуст медики нарушили требования транспортировки. В ходе проверки сотрудники СК устанавливают обстоятельства инцидента, будет дана уголовно-правовая оценка действиям медработников, после чего примут процессуальное решение.