Последствия грозы в Ростове ликвидирует 27 бригад

На ликвидацию последствий грозы в Ростове направили 27 бригад, сообщает управление по делам ГО и ЧС города. Семь бригад выехало в Пролетарский район Ростова, семь - в Железнодорожный район , по три – в Ворошиловский, Октябрьский и Советский район, еще две – в Ленинский район и по одной – в Кировский и Первомайский район.

«По состоянию на 9:00 5 августа 2019 года зарегистрировано 48 случаев падения деревьев. Звонки в ЕДДС-112 продолжают поступать», - сказано в сообщении.

Кроме того, в городе присутствуют единичные случаи разрушения конструкций, затопления домовладений и обрывов высоковольтных линий электропередач.

Дарья Голякова