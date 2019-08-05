Критерии начисления налога на торговую и офисную недвижимость в Башкирии могут быть пересмотрены

Глава минземимущества Башкирии Олег Полстовалов предложил пересмотреть критерии начисления налога на имущество владельцев офисных и торговых центров, изменив региональный закон о налоге на имущество организаций. По его словам, в нынешнем варианте закон «парализует малый и средний бизнес, представители которого в основном размещаются в арендованных помещениях». Кроме того, высокая налоговая нагрузка заставляет бизнес идти на незаконные ухищрения — искусственно дробить здания на несколько более мелких объектов, отметил он.

В Башкирии в перечень коммерческих административно-деловых и торговых объектов площадью свыше 1 тыс. кв. м и отдельно стоящих зданий площадью свыше 2 тыс. кв. м, для которых налог на имущество начисляется по кадастровой стоимости, входят 5793 объектов. По оценке Олега Полстовалова, «в муниципальных районах иметь здание в собственности невыгодно, так как арендные ставки для арендаторов помещений низкие, а налоги с собственника зданий устанавливаются наравне с Уфой». В результате владельцы объектов повышают стоимость аренды. С начала года в министерство поступило более 500 обращений предпринимателей с просьбой исключить их объекты из перечня, так как они не используются в коммерческих целях.

В министерстве предлагают учитывать при формировании перечня не просто сведения из Росреестра, а экономические особенности территорий, где расположен объект, и покупательскую способность населения. В закон могут быть включены такие критерии как вид фактического использования здания и плотность населения на территории, где оно расположено. Олег Полстовалов привел в пример Татарстан, где налог по кадастровой стоимости начисляется только объектам площадью более 2 тыс. кв. м, расположенным в населенных пунктах с численностью более 145 тыс. человек.

Министр добавил, что в действующей редакции закон тормозит развитие не только торговли в небольших населенных пунктах, но и гостиничного и туристического бизнеса. Например, гостиничный комплекс «Башкортостан» в Туймазах в первом полугодии получил 300 тыс. руб. прибыли, в то время как начисленный налог составил 800 тыс. руб. «По сути, налог убивает всю маржинальность ведения этого бизнеса»,— отметил глава минземимущества.

Врио главы республики Радий Хабиров признал, что проблема действительно может «либо стать тормозом для бизнеса, либо каким-то образом мы им немножечко окошечко откроем, и они задышат». К обсуждению вопроса власти намерены вернуться после получения сведений Росреестра, ФНС и минфина.

Влада Шипилова