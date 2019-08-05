Будущий спикер Рады: проблема конфликта в Донбассе не решается законами

Будущий спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью “Ъ” заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе является «одной из ключевых проблем» для Украины. По словам спикера, эта проблема «не решается законами». Для разрешения конфликта, считает господин Разумков, требуется «желание закончить эту войну», и у Киева оно есть.

«К сожалению, не у всех участников этого процесса мы наблюдаем это желание. Здесь больше вопросы дипломатии, санкционного давления, вопросы внутренней политики, связанные с борьбой с коррупцией, с информационной политикой, с экономикой, инфраструктурой, социальной политикой. Это целый комплекс задач, которые нужно будет выполнить и которые позволят быстрее вернуть временно оккупированные территории»,— уточнил Дмитрий Разумков.

Подробности — в интервью Дмитрия Разумкова “Ъ”.